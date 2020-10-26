الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف

المصدر: (صنعاء - د.ب.أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة وتحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين، بمحافظة الجوف. وقالت مصادر من القوات اليمنية المشتركة، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على عدد من مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة المهاشمة، بمديرية خب والشعف، لتتمكن من إسقاطها والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة. وأكدت أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعتين لها.

هجوم الجيش، جاء عقب هجوم شنته الميليشيا في وقت متأخر من مساء السبت على عدد من مواقع الجيش، والذي تمكنت قوات الجيش من كسره، وتكبيد الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

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