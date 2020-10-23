مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد؛ المتحدث الرسمي للوزارة، بخروج 108 متعافيين من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس هو 106060 حالة و 6166 حالة وفاة.

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