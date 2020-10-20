مصر تسجل 123 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

المصدر: رويترز

سجلت أمس الاثنين 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات مقابل 127 إصابة و11 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها و6130 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو، كما تسمح منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

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