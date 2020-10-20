البرهان: رفع السودان من لائحة الإرهاب يعكس التغير التاريخي الكبير

المصدر: د ب أ

عبَّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تقديره وتقدير الأمة السودانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإقدامه على اتخاذ خطوة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان: "أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترامب وللإدارة الأمريكية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، والتي يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان، ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة"، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

من جهته، قدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشكر للرئيس ترامب على تطلعه إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك، في تغريدة له على موقع "تويتر": "الشكر الجزيل للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضرراً بالغاً. إننا نتطلع كثيراً إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

وأضاف حمدوك: "إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعب محب للسلام، ولم يكن أبداً يوماً مسانداً للإرهاب".

كان ترامب أعلن، مساء اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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