الأردن يسجل 35 حالة وفاة و1364 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم "الاثنين" عن تسجيل 1364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة، منها 1362 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 38937 حالة.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 380 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 94 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 24575 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1593077 فحصاً.

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