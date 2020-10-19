وزير الصحة السعودي: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات بكورونا

المصدر: د ب أ

توقع وزير الصحة السعودي، الدكتور توفیق الربيعة، اليوم "الاثنين"، عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من جديد في المملكة خلال الأسابيعالمقبلة مالم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا: "نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام ".

وأوضح الربيعة في كلمة اليوم "الاثنين"، للكشف عن مستجدات فيروس كورونا ، أن عدداً من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار الربيعة، إلى أن المملكة تجني ثمار الالتزام خلال الفترة السابقة بالإجراءات الاحترازية، حيث نشهد انخفاضا ملموسا في عدد الحالات بشكل عام والحالات بالعناية المركزة بشكل خاص.

وتابع وزير الصحة السعودي: "الأبحاث في عدد من دول العالم تجرى على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس "كورونا" ونحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها، ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته".



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 342583 حالة مؤكدة، بزيادة 381 إصابة عن عدد الإصابات المسجلة أمس بواقع 348 إصابة.

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