الإمارات تدين العمل الإرهابي في فرنسا

المصدر: (أبوظبي- وام)

دانت الإمارات بشدة، العمل الإرهابي والإجرامي، الذي وقع في كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس، وأدى إلى مقتل مواطن فرنسي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في «بيان»، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء، ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. وشدّدت على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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الإمارات تستنكر العمل الإجرامي في فرنسا

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