نزوح عراقيين إثر مصرع 9 أشخاص جنوبي تكريت

المصدر: د ب أ

شهدت ناحية الفرحاتية قرب قضاء بلد (80كم جنوبي تكريت)، أمس، نزوحاً كثيفاً لمواطنين إثر مقتل تسعة من أبناء الناحية صباحاً.

وقال الرائد أحمد سهيل المجمعي، من شرطة ناحية الإسحاقي التي تتبعها الناحية، إن "العشرات من سيارات الأهالي بدأت منذ، عصر اليوم (أمس) بالنزوح من المنطقة إلى جهات مجهولة خوفاً على حياتهم".

وقد حاولت قوات الجيش العراقي التي حضرت إلى المنطقة منع المواطنين من النزوح، لكنهم أخفقوا، وتعرضت عجلات الجيش إلى الرشق بالحجارة من قبل المواطنين الغاضبين الذين واصلوا مسيرهم.

وأدى التراشق إلى إصابة أربعة من العصائب بجروح تم نقلهم الى مستشفى بلد العام للعلاج.

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