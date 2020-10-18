محافظ أربيل يوضح حقيقة إحراق علم العراق

المصدر: د ب أ

نفى محافظ أربيل، فرست صوفي، إحراق أي شخص العلم العراقي في المدينة، اليوم، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول بشأن هذه الواقعة قديم.

وقال صوفي، الذي يترأس أيضاً اللجنة الأمنية للمحافظة، في بيان مساء أمس، إن "مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر إحراق العلم العراقي قديم ويعود لعدة سنوات ماضية".

وأشار صوفي إلى أن "أربيل لا تسمح بإثارة الشغب وممارسة العنف وإحراق الأعلام، وكل من يلجأ إلى هذه الأفعال تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية".

ولفت محافظ أربيل إلى توجيه جميع الأجهزة الأمنية ومسؤولي إدارات الأقضية والنواحي بعدم السماح بأي نوع من الخروق وردود الأفعال غير القانونية وغير السلمية.

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