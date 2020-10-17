تأكيد إصابة شخص بكورونا في مقر إقامة البابا بالفاتيكان

المصدر: رويترز

قال الفاتيكان اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابة رجل يعيش في نفس مقر إقامة البابا فرنسيس بالفاتيكان بفيروس كوفيد-19 ودخل في عزل.

وقال بيان إن هذا الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته ولم تظهر عليه أعراض المرض غادر مقر سانتا مارتا ودخل عزلا مع آخرين خالطهم بشكل مباشر.

وأثبتت الاختبارات إصابة شخص آخر يعيش في هذا المقر الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا عندما اجتاح الوباء إيطاليا في مارس .

وتجرى للبابا فرنسيس اختبارات منتظمة للكشف عن كوفيد-19.

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