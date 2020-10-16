الكويت تسجل 729 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 114744 في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 690 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 136 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 649 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 106495 حالة.





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