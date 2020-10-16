سوريا تسجل عدداً غير مسبوق في إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شبكة الإنذار المبكر شمال غرب سوريا تسجيل عدد غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا أمس الخميس.

وقالت الشبكة في بيان "تم تسجيل 185 إصابة بفيروس كورونا التي تعد الحصيلة الأعلى على الإطلاق منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 2242 حالة ".

وذكرت الشبكة أن عدد حالات الشفاء الكلي شمال غربي سوريا أصبح 1114 حالة.

وكان وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ناشد قبل أيام منظَّمة الصحة العالمية، وكافة المنظمات الصحية القادرة على التدخل لمحاولة إيقاف انتشار الفيروس ودعم القطاع الصحي.

وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية قالت وزارة الصحة في بيان: " تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 20 في محافظة حمص، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4931، وسجل شفاء 36 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1425".

كما تم تسجيل وفاة 4 حالات ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 238.



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