الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية معاهدة السلام مع الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، معاهدة السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة، وذلك بإجماع الحكومة والمعارضة، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقد لقيت المعاهدة إجماعا من الحكومة والمعارضة، وذلك "لأهمية الاتفاقية التاريخية للبلدين والمنطقة عموما".

وفي كلمته أمام الكنيست، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "هذا هو يوم لم تكن أيام كثيرة مثله في تاريخ إسرائيل وفيه تعرض اتفاقية سلام مع دولة عربية على الكنيست للمصادقة عليها. أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو قائد شجاع ورائد وصديق ولكل من ساعد على مر السنين دفع السلام التاريخي الذي نحييه هنا اليوم قدما".

وتابع: "نطرح اتفاقية سلام. ليست فيها رسائل خطية جانبية وملاحق سرية. نعزز علاقاتنا مع الإمارات ونقوم بذلك بموازاة كفاحنا غير المتوقف ضد كورونا".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أبرمتا في سبتمبر الماضي معاهدة السلام التاريخية، وذلك في البيت الأبيض بواشنطن، بحضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

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