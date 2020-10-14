فرض حظر تجوال في صفاقس التونسية بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت ولاية صفاقس، ثاني أكثر الولايات تعدادا للسكان في تونس اليوم الأربعاء، عن منع التجمعات والتظاهرات وحظر جزئي للتجوال في الليل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانضمت صفاقس إلى ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، التي أعلنت في قت سابق عن الإجراءات نفسها في ظل انتشار العدوى وسقوط المزيد من الوفيات يوميا جراء الفيروس.

ومنعت السلطات الجهوية في صفاقس كل التجمعات والتظاهرات الثقافية، كما فرضت ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في المقاهي والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفي وسائل النقل.

ويبدأ منع التجوال الليلي في سبع معتمديات في الولاية من بينها صفاقس المدينة منذ الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا. ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.

ويصف المسؤولون بوزارة الصحة الوضع الوبائي في البلاد بـ"الدقيق" مع بلوغ معدل حالة وفاة كل ساعة بالفيروس منذ قرابة الأسبوع.

وفي آخر تحديث للوزارة بلغ عدد المصابين الجدد بالفيروس يومي 11 و12 من الشهر الجاري 2234 مصابا و34 حالة وفاة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات بالفيروس والتي جرى الابلاغ عنها منذ فبراير الماضي 512.

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