تركيا تصعد استفزازاتها في شرق المتوسط وليبيا

المصدر: طرابلس - البيان - عواصم ـ وكالات

أعلنت تركيا أنها سترسل مجدداً إلى شرق المتوسط سفينة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في محاولة جديدة لإشعال الصراع في منطقة شرق المتوسط،

وسارعت وزارة الخارجية اليونانية إلى إدانة قرار تركيا باستئناف نشاطها في شرق المتوسط، حيث أصدرت إخطاراً ملاحياً جديداً لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية، وأوضحت أن تركيا «غير جديرة بالثقة» و«غير صادقة في رغبتها بالحوار».

وفي ليبيا، حذر اللواء التاسع التابع للجيش الوطني من أن ميليشيات الوفاق المدعومة من قبل تركيا تسعى إلى بسط نفوذها على مناطق الجنوب، لإعادة خلط الأوراق والاستفادة من السيطرة على مساحات كبرى من البلاد بتخطيط من تركيا.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تركيا تصعِّد استفزازاتها شرق المتوسط واليونان تحذّر حرب تصريحات تفضح أطماع تركيا في جنوب ليبيا

خبراء لـ«البيان»: أنقرة تستهين بالمجتمع الدولي العثمانية على خطى النازية.. إشعال الحروب بذرائع الأيديولوجيا

تركيا شوّهت دور المساجد في أوروبا وفاقمت «الإسلاموفوبيا»

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز