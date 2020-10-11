السيسي: لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أن كل دول العالم تواجه تحديات، وتكاتف الشعب مع القيادة يساعد على تجاوزها، قائلا: "لا يمكن هزيمة مصر بحرب من الخارج".

وقال السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 بثها التلفزيون المصري اليوم، إنه "لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر"، مؤكدا أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعى بضرورة الحفاظ على الدولة.

وأضاف أن التحدي هو صلابة واستقرار الدولة بوعي شعبها، مؤكدا أن جوهر التقدم للدولة هو الاستقرار.

وقال السيسي إن الدولة تقوم بالبناء والتعمير والإصلاح من أجل المواطنين، موضحا أن العمل والنهوض بالدولة يتطلب تكاتف الجميع للعبور وتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس مستمرة ضد مصر لاستفزاز الرأي العام والتشكيك في قيادته والقوات المسلحة، مشددا على ضرورة الوعي بكل المؤامرات التي تهدف النيل من استقرار الدولة.

وناشد السيسي المسؤولين والمواطنين الحفاظ على استقرار الدولة للنهوض بها.

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