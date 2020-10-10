الإمارات دعمت «أونروا» وبرنامج الأغذية العالمي برؤية قيادية إنسانية

المصدر: (باريس - مريم بومديان)

قال مسؤولو إغاثة وحقوقيون أوروبيون، إن الإمارات قدمت دعماً مصيرياً للشعب الفلسطيني خلال عقود مضت، وكانت عوناً حقيقياً للفلسطينيين في أوقات صعبة، وأهم هذه المواقف الإنسانية والأخلاقية كانت تقديم أكبر دعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كأكبر مانح في العالم خلال عامي 2018 و2019، وهو دور أشادت به المنظمة خلال أكثر من مناسبة، وسجلته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفخر لدولة الإمارات، التي عملت بحكمة ورؤية بعيدة النظر لحل الأزمة الفلسطينية بشكل عملي وعلمي، حلاً ينهي الصراع الدائر من عقود.

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