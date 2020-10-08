مقتل 6 جنود وإصابة 4 بانفجار قنبلة في الصومال

المصدر: د ب أ

لقي ستة جنود في الصومال حتفهم وأصيب أربعة آخرون في هجوم بقنبلة زُرعت على جانب طريق.

وقال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مركبة عسكرية تعرضت، اليوم، لانفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في إقليم شبيلي وسط الصومال.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

ووقع الهجوم على أطراف منطقة بلد (30 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو).

وقال المسؤول العسكري البارز محمد محمود ساني لـ"د.ب.أ": "نأسف لوقوع هذا الحادث".

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة، وذكر المسؤول العسكري أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على عدة قرى من يد المسلحين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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