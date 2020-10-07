تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في لبنان منذ فبراير الماضي

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في لبنان، اليوم، إلى 48377 إصابة، بعد تسجيل 1459 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 9 حالات وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 433.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 21120.

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