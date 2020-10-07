تراجع وفيات وإصابات كورونا اليومية في الجزائر

المصدر: د ب أ

سجلت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 5 إصابات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 52 ألفا و399.

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، إلى رصد 5 وفيات جديدة بتراجع 3 حالات عن حصيلة يوم أمس الاثنين، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1773.

كما تم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء 36 ألفا و763. بالمقابل يتواجد 25 مريضا في العناية المركزة.

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