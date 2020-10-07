41 وفاة و2553 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

المصدر: وام

أعلن المغرب اليوم تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2018 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة، قولها في نشرتها اليومية حول نتائج الرصد الوبائي لـ (كوفيد - 19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 137 ألفا و248 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 115 ألفا و354 حالة، بمعدل تعاف بلغ 84% فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2410 حالات، ليستقر معدل الوفيات عند 1.8%.

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