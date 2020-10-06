مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي

المصدر: رويترز

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه تسلم مرسوما أميريا بفض دور الانعقاد الحالي للمجلس يوم الخميس المقبل.

وقال الغانم في تصريحات صحفية إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين غدا الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.

وبخصوص ولي العهد قال الغانم إنه إذا وصله أمر أميري غدا بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله "فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد"

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