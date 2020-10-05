الجزائر تسمح بعودة الدراسة في المدارس والجامعات

المصدر: د ب أ

قررت الجزائر أمس الأحد، السماح بعودة الدراسة في المدارس والجامعات اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري، بعدما جرى تعليقها منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أعقب اجتماع الوزراء، إن الرئيس عبد المجيد تبون، حدد تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد في الطور الأول(الابتدائي) من التعليم في كل مناطق البلاد.

وستبدأ الدراسة في الطورين المتوسط (الإعدادي) والثانوي في الرابع نوفمبر المقبل، على أن يكون الدخول في التكوين المهني يوم 15 نوفمبر المقبل، والدخول الجامعي يوم 22 من نفس الشهر.

ونبّه تبون، إلى ضرورة مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية، وهذا بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ.

كما أكد أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي، مشيرا إلى إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد( كوفيد -19).

وشدد تبون، على الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي، وتطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية.

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