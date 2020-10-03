إشادة بدور الإمارات في صنع السلام بالسودان

المصدر: جوبا، الخرطوم ـ وكالات

أشاد فريق الوساطة في اتفاق السلام السوداني بالدور البنّاء لدولة الإمارات في التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يتم التوقيع عليه اليوم جوبا.

وقال عضو فريق الوساطة من جنوب السودان، ضيو مطوك، في مؤتمر صحافي، إن جهود الإمارات وتشاد أثمرت نجاح مفاوضات السلام السودانية، التي وصلت لنقطة الاتفاق، لافتاً إلى أن الدولتين، الإمارات وتشاد، تعدان الضامن لتنفيذ الاتفاق الذي سيوقع اليوم.

وأعلن فريق الوساطة اكتمال كافة الاستعدادات لإقامة مراسم توقيع اتفاق السلام النهائي بين الحكومة الانتقالية في الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية المسلح، ومن المقرر أن يحضرها رؤساء تشاد وجيبوتي والصومال، فضلاً عن ممثلي الأطراف السودانية، وكبار المسؤولين من الاتحاد الإفريقي.

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