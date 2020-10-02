الكويت تسجل 3 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 411 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 106087، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 615 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 137 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 701 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 97898 حالة.

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