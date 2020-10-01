تونس تعلن حظر تجول ليلياً في ولايتين بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت السلطات الجهوية في تونس عن حظر تجوال ليلي في ولايتي المنستير وسوسة بدءاً من اليوم ولمدة 15 يوماً، بحسب ما أفادت به وسائل اعلام محلية.

وحددت السلطات في الولايتين فترة الحظر من الساعة الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحاً، وفق ما ذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة.

ويأتي هذا القرار إثر اجتماع اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في أعقاب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع في أنحاء البلاد.

وصنفت وزارة الصحة كل معتمدية تتجاوز فيها نسبة الإصابة بالفيروس 250 مصاباً لكل 100 ألف ساكن مناطق موبوءة.

ومن المتوقع تعميم قرار حظر التجول في مناطق أخرى في البلاد.

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