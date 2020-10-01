مصر تسجّل 119 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 119 إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر حتى أمس الأربعاء بلغ 103198، من بينها 5930 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 400 شخص تعافوا من الإصابة بالفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المتعافين الإجمالية إلى 96494 حالة.

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