جثمان أمير الكويت يوارى الثرى

المصدر: د ب أ

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الثرى، اليوم، غداة وفاته عن عمر يناهز 91 عاماً، وذلك في مقبرة الصليبيخات.

ووصل جثمان الراحل قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية ظهر اليوم، حيث كان في استقباله أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبعد ذلك تمت الصلاة على الجثمان في مسجد بلال بن رباح، وانتقل بعدها ليدفن في مقبرة الصليبيخات.

واقتصر حضور مراسم الجنازة على عدد من الأقارب، وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح أعلن، أمس، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.

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