مصر تسجل 124 إصابة و13 حالة وفاة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 124 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر حتى أمس الثلاثاء بلغ 103079، من بينها 5914 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 508 متعافين من الإصابة بالفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المتعافين الإجمالية إلى 96094 حالة.

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