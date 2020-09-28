برئاسة خادم الحرمين.. انعقاد قمّة مجموعة الـ 20 افتراضياً يومي 21 و22 نوفمبر

المصدر: رويترز

قالت السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الحكومة السعودية في بيان إن القمة" ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".

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