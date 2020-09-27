إصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في العراق

المصدر: د ب أ

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم، بإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة غربي الموصل (400كم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن "انفجار عبوة استهدف عجلة تعود للجيش العراقي، الفرقة 15 بمفرق معسكر الكسك، 60كم غربي الموصل، أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب من منطقة الحادث".

وكان حارس إحدى المدارس في قضاء سنجار (110 كم شمال غرب الموصل) قُتل اليوم أيضاً، وأصيبت ابنته التي كانت برفقته بجروح، عندما أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة النار عليهما من أسلحة كاتمة للصوت، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب المصدر نفسه.

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