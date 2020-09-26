إثيوبيا تؤكد أنه لا نية لاستخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة، الجمعة، إن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعا محتدما على المياه بين البلدان الثلاثة.

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو.

وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين".

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