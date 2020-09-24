الناقلة اليمنية "صافر" تهدّد البحر الأحمر بكارثة بيئية

المصدر: رويترز

حذرت السعودية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء من أن "بقعة نفطية" شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من ناقلة متهالكة تواجه خطر تسريب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن.

والناقلة صافر متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات. وحذرت الأمم المتحدة من أن صافر يمكن أن تُسرب ما يصل إلى أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز العام 1989 قبالة ألاسكا.

وقال عبد الله المعلمي، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى المجلس اطلعت عليها رويترز إن خبراء لاحظوا أن أنبوبا متصلا بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر.

وتنتظر الأمم المتحدة الإذن الرسمي من مليشيا الحوثي اليمنية لإرسال مهمة إلى الناقلة صافر لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.

ودعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين إلى السماح بدخول فريق التقييم.

وقال المعلمي في الرسالة إن الناقلة وصلت إلى حالة حرجة وإن الوضع تهديد خطر لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية، مضيفا أن هذا الوضع الخطر يجب ألا يُترك دون معالجته.

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