عون: لبنان مقبل على مصيبة إذا لم تُشكل الحكومة

المصدر: رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية.

وأضاف عون في خطاب تلفزيوني نشره حساب الرئاسة على تويتر مقتطفات منه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب".

وردا على سؤال عن الاتجاه الذي سيسير فيه لبنان إذا لم يتفق القادة المنقسمون وتداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة. قال عون "طبعا على جهنم".

وسئل عون أيضا عما إذا كان خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم يعني أنه لا أمل في انفراجة، فقال للصحفيين "لا .. يمكن يصير عجيبة".

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