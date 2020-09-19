مصر تستنكر تصريحات وزير خارجية تركيا بشأن "30 يونيو"

المصدر: د ب أ

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة CNN TURK الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولاً سلبياً حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالاً بثورة 30 يونيو.

وقال المتحدث، في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، إن هذا "يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماماً للواقع، بهدف خدمة توجهات أيديولوجية".

وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج، منوهاً بأن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".

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