على طريقة "البوعزيزي".. عاطل يحرق نفسه في تونس

المصدر: د ب أ

أضرم شاب عاطل عن العمل النيران في جسده في الشارع الرئيسي وسط العاصمة التونسية ليل الخميس في حادثة شبيهة بما أقدم عليه محمد البوعزيزي في العام 2010.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، لوكالة الأنباء التونسية إن الشاب أُصيب بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده، وقد تم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى الحروق البليغة إلى ولاية بن عروس القريبة من العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.

ولم تتوفر معلومات على الفور حول أسباب الحادثة، ولكن الوكالة أشارت إلى أن الشاب من حاملي الشهادات العليا وقد أقدم على إشعال النيران من أجل مطالب اجتماعية.

وتتواتر مثل هذه الحوادث في تونس من قبل الشباب العاطل، منذ أحداث العام 2010 والتي أشعل فتيلها بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي الذي انتحر حرقا في 17 ديسمبر في سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة سلعه من قبل الشرطة.

وتسببت وفاة البوعزيزي بعد أيام متأثرا بحروقه البليغة، في توسع الاحتجاجات في أنحاء البلاد لتصل يوم 14 ناير 2011 إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وهو اليوم الذي وافق سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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