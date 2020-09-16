الجزائر تسجل 13 وفاة و 232 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 6 إصابات عن حصيلة يوم أمس، ليصبح الإجمالي 48 ألفا و 966.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 13 وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات 1645.

كما أشار إلى تسجيل 159 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 34 ألفا و517.

بينما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.

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