ارتفاع إصابات كورونا يثير قلق التونسيين عشية فتح المدارس

المصدر: د ب أ

أحصت وزارة الصحة التونسية أمس الاثنين 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة، في حصيلة جديدة تثير قلق التونسيين عشية فتح المدارس.

وأصبح العدد الإجمالي لعدد المصابين بالفيروس مع آخر تحديث للوزارة ليل الاثنين 7382 إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في مارس الماضي.

وأغلب المرضى أصيبوا بعد قرار إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 يونيو إثر فترة إغلاق امتدت على ثلاثة أشهر، ليبلغ عددهم حتى اليوم 6181 مصابا.

وبحسب بيانات الوزارة، يرقد في المستشفيات 131 حاملا للفيروس من بينهم 30 في غرف الإنعاش و11 مريضا يخضعون للتنفس الاصطناعي. وتضم المستشفيات العمومية 440 سريرا في غرف الإنعاش.

وحتى الآن لم تبلغ أقسام الإنعاش لمرضى كورونا طاقة استيعابها القصوى بعد، ولكن المخاوف تتعلق باحتمال تفشي العدوى بقوة بالتزامن مع النزلات الموسمية في فصل الشتاء.

وتسجل تونس منذ أكثر منذ أسبوع معدل إصابات بالفيروس يفوق 300 إصابة يوميا، ومع ذلك تمسكت الحكومة بقرار العودة إلى المدارس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر بصفة تدريجية مع اعتماد المناوبة بهدف الحد من مخاطر تسرب العدوى.

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