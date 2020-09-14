مصر تسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، السماح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتباراً من 21 سبتمبر بعد حظرها شهوراً في مسعى لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة، في بيان، أنها ستسمح بإقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.

وأوضحت الحكومة أن الفنادق والمنشآت السياحية ستتمكن أيضاً من استضافة اجتماعات ومؤتمرات بحد أقصى 150 فرداً.

وذكر البيان أن السلطات وافقت على تنظيم المعارض الثقافية، ومنها معارض الكتب، في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50% من طاقاتها الاستيعابية.

وأضاف أنه جرت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

وتجاوز العدد الإجمالي بفيروس كورونا في مصر 100 ألف حالة في وقت سابق هذا الشهر، كما زاد عدد الوفيات على خمسة آلاف، لكن عدد الإصابات والوفيات اليومية تراجع بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز