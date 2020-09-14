وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن للتوقيع على إعلان السلام مع إسرائيل

المصدر: بنا

بتكليف من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني والوفد المرافق إلى واشنطن مساء الأحد 13 سبتمبر2020م للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة واسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر2020م بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وكان في استقباله لدى وصوله السفير الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ومسؤولو المراسم بوزارة الخارجية الأمريكية.

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