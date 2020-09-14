مصر تسجّل 153 حالة إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بخروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر فيسبوك.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد، بلغ 101009 حالات.

وأضاف أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5648 حالة وفاة.

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