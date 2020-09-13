إصابة 13 سجينا و9 عناصر أمن بكورونا بسجن رومية المركزي في لبنان

المصدر: د ب أ

أعلنت مديرية الأمن الداخلي اللبناني عن إصابة 13 نزيلا في سجن رومية المركزي و9 من عناصر الأمن بفيروس كورونا، مشيرة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار المرض، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية بيان تقول فيها: "إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت منذ تسجيل أول إصابة في شهر فبراير 2020 لجائحة كورونا في لبنان، إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية في جميع السجون اللبنانية، وبخاصة في السجن المركزي في رومية كونه يحتوي على أكبر عدد من السجناء".

وأضاف البيان: "عملت هذه المديرية العامة على اتباع الأساليب الموصى بها عالميا للحماية والوقاية من هذا الفيروس (زيارات من خلف الزجاج، تعقيم وتنظيف، إجراء التحقيقات أون لاين بالتنسيق مع وزارة العدل، استخدام قاعة المحكمة في رومية لتخفيف سوق السجناء الى المحاكم...)، وهذا أدى إلى تفادي دخول فيروس كورونا إلى السجون".

وذكر البيان: "كان يتم إجراء فحوصات (بي سي أر) لكل سجين تظهر عليه أعراض مشابهة لعوارض فيروس كورونا (حرارة، سعال، ألم في الحنجرة وفقدان حاسة الشم...) بلغت حوالى 200 فحص، وأتت جميعها سلبية".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الحالات المصابة إلى داخل مبنى كان قد جهز للحجر في السجن المركزي، وقد خصص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

كذلك، خصصت أقسام في عدة مستشفيات حكومية لمعالجة من هم بحاجة لعلاج، ومتابعتهم.

وشدد البيان على أن الوضع الصحي حاليا داخل سجن رومية هو تحت السيطرة، وأجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فحوصات (بي سي أر) لعدد كبير من السجناء.

وأفادت المديرية بأنه "تم إبلاغ أهالي السجناء الذين أصيب أبناؤهم بفيروس كورونا، وتواصلوا معهم عبر اتصال هاتفي واطمأنوا على وضعهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز