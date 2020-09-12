الجزائر تسجل 6 وفيات و255 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 9 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 48 ألفا و7 إصابات.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 6 وفيات جديدة بتراجع حالتين عن حصيلة يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 1605.

كما أشار فورار إلى تعاف 152 حالة جديدة، ليبلغ مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 33 ألفا و875

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