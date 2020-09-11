انخفاض في إصابات ووفيات كورونا اليومية بمصر

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، انخفاضا من 175 إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس هو 100557 حالة من ضمنها 81597 حالة تم شفاؤها و5590 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز