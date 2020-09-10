الجزائر تسجل 10 وفيات و 272 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤول في وزارة الصحة والسكان في الجزائر اليوم الخميس، عن رصد 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 47 ألفا و488.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 10 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة اليوم السابق ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1591.

ولفت فورار، إلى تعافي 183 حالة جديدة ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 33 ألفا و583. كما أشار إلى تواجد 39 مصابا في العناية المركزة.

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