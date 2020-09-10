تونس تسجل 465 إصابة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أحصت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق في البلاد منذ مارس الماضي.

وتشهد تونس زيادات متسارعة للفيروس منذ أسابيع ليبلغ إجمالي الإصابات 4681 إصابة و49 حالة وفاة منذ 27 يونيو الماضي، تاريخ إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية بعد فترة اغلاق استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

ورغم تفشي الفيروس استبعدت تونس العودة إلى إجراءات الغلق على نطاق واسع.

وأقرت الحكومة بدء العام الدراسي منتصف الشهر الجاري، ولكنها تتجه إلى اعتماد المناوبة والعودة التدريجية للحد من مخاطر تسرب العدوى داخل المدارس.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم إنه يتعين التعايش مع فيروس كورونا والالتزام بالوقاية والبروتوكول الصحي.

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