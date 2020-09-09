توقعات بانخفاض الفياضانات بالسودان.. وارتفاع قتلاها إلى 103

المصدر: د ب أ

توقع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس انخفاضا تدريجيا لمستوى الفيضانات، التي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي للفيضانات، وتوقع عدم حدوث فيضانات في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي.

وقال إنه تم كسر حدة الفيضان هذا العام بتخزين المياه في سدي الروصيرص ومروي، مشيرا إلى أن هذا "كان له الأثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة".

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة من وزارة الداخلية السودانية، فقد تسببت الفيضانات حتى الآن في وفاة 103 أشخاص وإصابة 50 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار بعشرات الآلاف من المنازل وتضرر أكثر من 4200 فدان زراعي.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال إن فيضانات النيل هذا العام تسببت في "خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والمملتكات".

وقال إن "مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ عام 1912".

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