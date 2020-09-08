بعد إطلاق نار في بيروت.. مفتي لبنان يحذر من اشتعال الفتنة

المصدر: رويترز

حذر الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، اليوم، من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف، بعد إطلاق نار دام في بيروت أجج المخاوف من تردي الأوضاع الأمنية في بلد تعصف به أزمة اقتصادية شديدة.

ويُنظر إلى الأزمة الراهنة على أنها أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقُتل شخص وأصيب اثنان في الاشتباك الذي وقع مساء أمس بحي الطريق الجديدة في بيروت.

وقال الجيش إن مدافع رشاشة وقذائف صاروخية استُخدمت في المواجهة التي قال مصدر عسكري إنها بدأت في شكل نزاع شخصي بين أفراد.

كما اندلعت معركة بالأسلحة النارية، أمس، في منطقة شمالية بلبنان، ما دفع الجيش إلى التدخل.

وفي حادثة أخرى في بعلبك بسهل البقاع، لقي رجل حتفه في جريمة قتل بدافع الانتقام، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال المصدر العسكري إن هذه الحوادث، إلى جانب أعمال عنف أخرى وقعت الشهر الماضي، تعكس انهياراً في سلطة الدولة.

وعقب لقائه بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، دعا مفتي لبنان المواطنين إلى الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن، موضحاً أن أي خلاف لا يُحل بالسلاح، بل بالحوار والكلمة الطيبة التي تهدئ النفوس وتريح القلوب وتوصل إلى بر الأمان.

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