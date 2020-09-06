انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا في مصر واستقرار الوفيات

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، مقابل 157 إصابة و16 وفاة أول أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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