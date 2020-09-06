سوريا تسجل 3 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل 3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها أمس السبت تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم "تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 إصابة في دمشق و26 في حلب، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 3104، وتسجيل شفاء 17 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة".

وأشار البيان إلى تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 130.

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